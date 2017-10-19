Ведущие баскетбольные федерации осудили Евролигу за отказ изменить календарь

Девять ведущих баскетбольных федераций Европы, включая российскую, провели встречу, связанную с ситуацией вокруг календаря отборочного турнира мужского Кубка мира — 2019, сообщает пресс-служба РФБ.



По итогам собрания было сделано совместное заявление. В нём было отмечено, что баскетбольная семья должна оставаться единой и вместе работать для достижения общей цели – развития баскетбола. Что клубные турниры и соревнования сборных команд вполне могут проводиться одновременно в течение года, как это и было до 2003 года. Собравшиеся осудили отказ Евролиги сдвинуть даты туров, назвав это решение «коммерческой атакой на национальные команды». Было отмечено, что это снижает шансы девяти сборных на участие в Кубке мира — 2019 и, соответственно, в Олимпийских играх — 2020. При этом национальные команды всё равно остаются локомотивами баскетбола во всём мире.



Собравшиеся подтвердили заявление Еврокомиссии, что клубы, безусловно, не будут нарушать правила, если не отпустят в сборные своих игроков. Однако при этом призвали внести изменения в календарь Евролиги, чтобы не создавать очевидных препятствий для выступления игроков за свои национальные команды. Представители федераций напомнили клубам, что у них есть не только права, но и обязательства. И осудили любое прямое или косвенное давление со стороны клубов на игроков.



Также было подчеркнуто, что игрокам национальных сборных и в дальнейшем будут предоставляться наилучшие условия.