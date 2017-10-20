Получите бонус до 10 000 рублей! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Евролига представила обзор матча «Реал» — ЦСКА

20 октября 2017, пятница. 00:48 Баскетбол

Официальный канал Евролиги в YouTube представил обзор основных моментов поединка второго тура между мадридским «Реалом» и ЦСКА.

Победу в матче со счётом 82:69 одержала команда из Испании. Самым результативным в её составе стал Энтони Рэндольф, набравший 16 очков. Весомый вклад в победу также внёс словенский защитник Лука Дончич, набравший 14 очков и собравший 6 подборов.

У ЦСКА в шаге от дабл-дабла остановился Уилл Клайберн (15 очков+9 подборов). Это поражение стало первым для ЦСКА в нынешнем сезоне Евролиги. В первом туре «армейцы» одолели «Милан».

Обзор матча «Реал» — ЦСКА можно посмотреть на официальном канале Евролиги в YouTube.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
БК Реал Мадрид ПБК ЦСКА
Новости. Баскетбол
20 октября 2017, пятница
00:48 Евролига представила обзор матча «Реал» — ЦСКА
19 октября 2017, четверг
23:59 «Фенербахче» в овертайме сумел победить «Милан»
23:57 15 очков Клайберна не спасли ЦСКА от поражения в матче с «Реалом»
23:29 Олдридж: скорее всего, я закончу карьеру в «Сан-Антонио»
23:19 «Панатинаикос» победил «Бамберг», Калатес набрал 23 очка
22:59 24 очка Коула помогли «Маккаби» победить «Басконию»
21:45 Агент Хэйворда: операция Гордона прошла успешно
21:13 Новицки: Деннис Смит обладает уникальным атлетизмом
20:53 Ведущие баскетбольные федерации осудили Евролигу за отказ изменить календарь
20:49 Грин пропустит несколько недель из-за травмы голеностопа
19:56 Лин получил разрыв подколенного сухожилия и выбыл до конца сезона
19:54 Драммонд: поверить не мог, что Эминем пришёл на игру «Детройта»
19:41 «Локомотив-Кубань» выпустил комикс, посвящённый новому сезону
18:18 Прифтис: в матче с «Локо» УНИКСу нужно сохранять концентрацию все 40 минут
17:45 Обрадович: у УНИКСа хороший подбор исполнителей
17:29 Эткинсон: «Бруклин» вообще не играл в обороне, мы ничего не делали
17:08 Ингрэм: я знаю, что стану великолепным игроком
16:57 Эмбиид: у «Филадельфии» есть шанс cделать что-то значимое
16:31 Ковингтон: никто в НБА не похож на Симмонса, кроме Джеймса
16:06 Энтони: матч «Оклахомы» с «Нью-Йорком» — мой шанс закрыть эту главу
16:05 «Црвена Звезда» проявляет интерес к экс-игроку НБА Дореллу Райту
14:58 На Кузнецком мосту проходит открытая выставка «Nike x NBA: история баскетбола»
14:32 Джордж: «Оклахома» хочет победить «Нью-Йорк» ради Энтони
13:57 «Денвер» отчислил Джамира Нельсона
13:53 Барцокас: в матче с «Жальгирисом» каждое владение мячом будет иметь значение
13:04 Брэд Стивенс: Адетокунбо – кандидат на MVP
12:37 Эффектный аллей-уп Брогдона на Адетокунбо – лучший момент дня в НБА
12:06 «Финикс» потерпел самое крупное поражение в стартовом матче сезона в истории НБА
11:52 Джамайкл Грин получил травму голеностопа
11:05 Стэнли Джонсон промахнулся 13 раз, показав худший старт сезона с 1954 года
10:49 Бен Симмонс о своём дебюте: мне казалось, что я играю в NBA 2K
09:59 Агент Хэйворда: Гордон вряд ли вернётся в этом сезоне
09:48 Попович: я виноват в том, что Олдридж не чувствовал себя комфортно
09:29 Хэйворд записал видеообращение к игрокам и болельщикам «Бостона»
07:46 «Хьюстон» одержал вторую победу в сезоне, справившись с «Сакраменто»
07:35 «Портленд» разгромил «Финикс» в гостях «+48», Лиллард набрал 27 очков
07:19 «Сан-Антонио» нанёс поражение «Миннесоте», Олдридж оформил дабл-дабл
06:53 «Юта» победила «Денвер», «Атланта» выиграла в Далласе
06:29 Разыгрывающий «Бруклина» Лин травмировал колено в матче с «Индианой»
06:11 Дабл-даблы Казинса и Дэвиса не спасли «Нью-Орлеан» от поражения в Мемфисе
05:06 37 очков Адетокунбо обеспечили победу «Милуоки» над «Бостоном»
04:59 «Вашингтон» победил «Филадельфию», «Детройт» взял верх над «Шарлотт»
04:48 «Майами» уступил «Орландо», несмотря на 26 очков и 22 подбора Уайтсайда
04:38 «Бруклин» проиграл «Индиане» в гостях, Мозгов набрал четыре очка
00:32 «Чикаго» отстранил Портиса на восемь матчей
Все новости RSS
Партнерский контент