Евролига представила обзор матча «Реал» — ЦСКА

Официальный канал Евролиги в YouTube представил обзор основных моментов поединка второго тура между мадридским «Реалом» и ЦСКА.

Победу в матче со счётом 82:69 одержала команда из Испании. Самым результативным в её составе стал Энтони Рэндольф, набравший 16 очков. Весомый вклад в победу также внёс словенский защитник Лука Дончич, набравший 14 очков и собравший 6 подборов.

У ЦСКА в шаге от дабл-дабла остановился Уилл Клайберн (15 очков+9 подборов). Это поражение стало первым для ЦСКА в нынешнем сезоне Евролиги. В первом туре «армейцы» одолели «Милан».

Обзор матча «Реал» — ЦСКА можно посмотреть на официальном канале Евролиги в YouTube.