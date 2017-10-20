«Клипперс» разгромили «Лейкерс» в дерби, Гриффин набрал 29 очков, Теодосич — 6

«Лос-Анджелес Клипперс» разгромил «Лос-Анджелес Лейкерс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча состоялась в «Стэйплс-центре» в Лос-Анджелесе и завершилась со счётом 108:92 в пользу «Клипперс».

В составе победителей самым результативным игроком стал Блэйк Гриффин, на счету которого 29 очков и 12 подборов. Деандре Джордан набрал 14 очков и сделал 24 подбора. Экс-разыгрывающий ЦСКА Милош Теодосич провёл на площадке 21 минуту, набрал 6 очков, сделал 6 передач, 1 подбор и 1 блок-шот. За «Лейкерс» 20 очков набрал Брук Лопес, ещё 18 — Джордан Кларксон, а Ларри Нэнс оформил дабл-дабл — 14 очков, 12 подборов.