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«Клипперс» разгромили «Лейкерс» в дерби, Гриффин набрал 29 очков, Теодосич — 6

20 октября 2017, пятница. 08:11 Баскетбол

«Лос-Анджелес Клипперс» разгромил «Лос-Анджелес Лейкерс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча состоялась в «Стэйплс-центре» в Лос-Анджелесе и завершилась со счётом 108:92 в пользу «Клипперс».

В составе победителей самым результативным игроком стал Блэйк Гриффин, на счету которого 29 очков и 12 подборов. Деандре Джордан набрал 14 очков и сделал 24 подбора. Экс-разыгрывающий ЦСКА Милош Теодосич провёл на площадке 21 минуту, набрал 6 очков, сделал 6 передач, 1 подбор и 1 блок-шот. За «Лейкерс» 20 очков набрал Брук Лопес, ещё 18 — Джордан Кларксон, а Ларри Нэнс оформил дабл-дабл — 14 очков, 12 подборов.

НБА - регулярный чемпионат
20 октября 2017, пятница. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
92 : 108 (19:27, 23:26, 21:34, 29:21)
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Лос-Анджелес Лейкерс: Лопес - 20, Кларксон - 18, Нэнс - 14, Ингрэм - 12, Рэндл - 9, Кузьма - 8, Болл - 3, Эннис - 2, Денг - 2, Карузо - 2, Брюэр - 2, Зубац, Богут, Брайант, Блю, Харт, Колдуэлл-Поуп
Лос-Анджелес Клипперс: Гриффин - 29, Джордан - 14, Л. Уильямс - 12, Галлинари - 11, Беверли - 10, Джонсон - 9, Рид - 8, Теодосич - 6, Харрелл - 4, Торнвелл - 3, Риверс - 2, Уильямс, Эванс, Деккер, Уилсон
«Клипперс» не заметят «Лейкерс» в первом дерби Лос-Анджелеса
Защита «Тандер» остановит «Никс», «Клипперс» победят соседей — в «Большом куше».
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Лос-Анджелес Клипперс Лос-Анджелес Лейкерс Блэйк Гриффин Милош Теодосич
Новости. Баскетбол
20 октября 2017, пятница
08:11 «Клипперс» разгромили «Лейкерс» в дерби, Гриффин набрал 29 очков, Теодосич — 6
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