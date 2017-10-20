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Лавар Болл: да кто такой этот Патрик Беверли? Он вообще никому не нужен

20 октября 2017, пятница. 11:40 Баскетбол

Отец разыгрывающего «Лос-Анджелес Лейкерс» Лонзо Болла Лавар встал на защиту сына после поражения в матче регулярного чемпионата НБА с «Лос-Анджелес Клипперс», ответив защитнику соперника Патрику Беверли.

«Да, ты остановил Лонзо. Но ты никогда не будешь котироваться выше, чем сейчас. Да кто вообще такой этот Патрик Беверли? Он отыграл весь прошлый сезон, и никто о нём даже не вспомнил. А почему его действиям в первом поединке сезона уделяли столько внимания? Только потому, что это было связано с именем Лонзо Болла. Посмотрим, будет ли Беверли хоть кому-то интересен в следующих пяти встречах. Да он вообще никому не нужен», – цитирует Лавара Болла ESPN.

Беверли: сказал Боллу, что из-за поведения отца с ним будут играть очень плотно
Источник: ESPN US Сообщить об ошибке
Теги
Лос-Анджелес Клипперс Лос-Анджелес Лейкерс Лонзо Болл Патрик Беверли
Новости. Баскетбол
20 октября 2017, пятница
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