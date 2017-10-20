Сокрушительные данки Гриффина и Джорджа – в топ-5 дня в НБА

НБА представила ролик, посвящённый лучшим моментам матчей минувшего игрового дня. В их число вошли сокрушительные данки мощного форварда «Лос-Анджелес Клипперс» Блэйка Гриффина, форварда «Оклахома-Сити Тандер» Пола Джорджа и мощного форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Ларри Нэнса, эффектный блок-шот мощного форварда «Нью-Йорк Никс» Кристапса Порзингиса Кармело Энтони, а также шикарный пас разыгрывающего «Торонто Рэпторс» Делона Райта.

Видео доступно для просмотра на официальном канале лиги на сервисе YouTube.