Джамайкл Грин выбыл на три-четыре недели из-за травмы голеностопа

Стартовый мощный форвард «Мемфис Гриззлиз» Джамайкл Грин пропустит от трёх до четырёх недель из-за растяжения голеностопа левой ноги, сообщает Yahoo! Sports. Игрок получил травму в первом матче регулярного чемпионата НБА с «Нью-Орлеан Пеликанс». Он успел провести на площадке всего четыре минуты, за которые набрал 2 очка.

На позиции мощного форварда у «Мемфиса» остались Джеррелл Мартин, Айвэн Рэбб и Винс Хантер. Также на ней могут сыграть номинальные лёгкий форвард Чендлер Парсонс и центровой Брэндан Райт.