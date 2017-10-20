Леброн Джеймс: хочу поскорее выйти на свой уровень после травмы

Форвард «Кливленд Кавальерс» Леброн Джеймс восстановился после травмы голеностопа и готов помочь команде в ближайших матчах регулярного чемпионата НБА.



«Я просто хочу поскорее выйти на свой уровень. Повреждение голеностопа оставило меня вне игры на более долгий период, чем я предполагал. Но зато я получил время на передышку. Впереди «Кливленд» ждут две серии по два поединка за два дня. Это должно мне помочь поскорее набрать форму», – цитирует Джеймса ESPN.



Форвард пропустил стартовый матч регулярного чемпионата с «Бостон Селтикс».