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Эджим: моими кумирами были Хаким Оладжьювон и Стив Нэш

20 октября 2017, пятница. 15:08 Баскетбол

Новобранец УНИКСа Мелвин Эджим не желает делать преждевременных заявлений относительно собственной звёздности в Единой лиге ВТБ.

«Не хотелось бы делать преждевременные выводы, свой звёздный уровень нужно доказывать на паркете. Тем более что для меня на первом месте стоят не индивидуальные, а командные задачи. Хочется помочь своей новой команде вернуться в Евролигу.

В Единой лиге ВТБ и в прошлом сезоне выступало много европейских звёзд, а в этом году их стало ещё больше. Практически во все команды, в том числе и в УНИКС, приезжают баскетболисты с большим опытом выступлений в различных чемпионатах», — цитирует Эджима официальный сайт Единой лиги ВТБ.

Также новичок УНИКСа рассказал, кто из баскетболистов был для него кумиром в детстве: «Больше всего любил наблюдать за игрой Хакима Оладжьювона и Стива Нэша. Хаким был родом из Нигерии и обладал невероятным атакующим арсеналом для своих времен, чего только стоит «дрим-шейк», а Нэш поражал своими передачами и пониманием баскетбола».

Источник: Единая лига ВТБ Сообщить об ошибке
Теги
БК УНИКС Стив Нэш Хаким Оладжьювон
Новости. Баскетбол
20 октября 2017, пятница
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