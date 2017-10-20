Джеррелс покинул «Хапоэль» из-за конфликта с главным тренером

Американский защитник Кёртис Джерреллс расторг соглашение с иерусалимским «Хапоэлем», сообщает Eurohoops. Причиной такого решения игрока стал конфликт с главным тренером команды Фотисом Кацикарисом. По мнению игрока, методы работы наставника не подходят команде. Отношения между тренером и баскетболистом ухудшились, и защитник решил покинуть коллектив.



В нынешнем сезоне Кёртис Джерреллс был одним из лидеров иерусалимской команды, набирая в среднем 12,9 очка за матч, отдавая 3,3 передачи и совершая 2,7 подбора.