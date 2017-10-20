Снуп Дог: отец закинул Лонзо Болла в логово льва в трусах из свиных отбивных

Известный репер и болельщик «Лос-Анджелес Лейкерс» Снуп Дог поделился своим мнением о дебютном матче Лонзо Болла в составе команды. По мнению прославленного исполнителя, отец Лонзо своей активностью поставил разыгрывающего «Лейкерс» в непростую ситуацию. В матче с другой командой из «Города Ангелов» — «Клипперс» Болл-младший оказался под жёстким прессингом со стороны Патрика Беверли.



«Отец закинул Лонзо Болла в логово ко льву в трусах из свиных отбивных. Лонзо предстоит что-то сделать, чтобы выбраться оттуда», — цитирует Снуп Дога The Score.