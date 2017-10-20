Моня: «Жальгирис» боролся до конца, но «Химки» победили заслуженно

Форвард «Химок» Сергей Моня прокомментировал победу команды над «Жальгирисом» (85:77) в домашнем матче Евролиги.



«Жальгирис» — команда, которая борется до самого конца, даже если соперник уходит в отрыв. И сегодня они это вновь демонстрировали, даже когда проигрывали "-15". Это молодая, бегающая команда, которая набирает много очков. В первой половине они не забивали трёхочковые, но делали это после перерыва. Они активно прессинговали в защите, вынуждая нас допускать много потерь. Рад, что «Химки» одержали вторую победу. Мы грамотно действовали в концовке, не давали им фолить и красть мячи. Заслуженная победа", — приводит слова Мони пресс-служба турнира.