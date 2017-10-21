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34 очка Адетокунбо не спасли «Милуоки» от поражения в матче с «Кливлендом»

21 октября 2017, суббота. 04:29 Баскетбол

Баскетболисты «Кливленд Кавальерс» одержали вторую победу в сезоне, выиграв у «Милуоки Бакс» в гостевом матче регулярного чемпионата НБА. Игра завершилась со счётом 116:97.

Гости добились преимущества в 6 очков во второй четверти, а после большого перерыва развили успех. Самым результативным игроком встречи стал нападающий «Бакс» Яннис Адетокунбо, записавший на свой счёт 34 очка, 8 подборов и 8 передач. Что касается «Кливленда», Леброн Джеймс набрал 24 очка, в активе Кевина Лава дабл-дабл (17 очков и 12 подборов).

В другом матче игрового вечера «Портленд Трэйл Блэйзерс» нанёс поражение «Индиане Пэйсерс» в гостях со счётом 114:96. Самым результативным игроком противостояния стал защитник «Портленда» Си Джей Макколлум, записавший в свой актив 28 очков.

НБА - регулярный чемпионат
21 октября 2017, суббота. 02:00 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
97 : 116 (25:25, 24:30, 24:31, 24:30)
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 34, Брогдон - 16, Снелл - 9, Миддлтон - 8, Монро - 8, Мейкер - 7, Хенсон - 4, Браун - 3, Телетович - 3, Деллаведова - 3, Терри - 2, Боломбой, Вон, Уилсон, Паркер, Пэйтон II, Лиггинс
Кливленд Кавальерс: Джеймс - 24, Лав - 17, Корвер - 17, Краудер - 14, Роуз - 12, Грин - 10, Томпсон - 8, Смит - 7, Уэйд - 4, Фрай - 3, Кальдерон, Томас, Жижич, Шамперт, Холланд, Перрантес, Осман
НБА - регулярный чемпионат
21 октября 2017, суббота. 02:00 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
96 : 114 (25:31, 27:31, 21:29, 23:23)
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Индиана Пэйсерс:
Портленд Трэйл Блэйзерс:
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Индиана Пэйсерс Кливленд Кавальерс Милуоки Бакс Портленд Трэйл Блэйзерс Кевин Лав Леброн Джеймс Яннис Адетокунбо
Новости. Баскетбол
21 октября 2017, суббота
04:29 34 очка Адетокунбо не спасли «Милуоки» от поражения в матче с «Кливлендом»
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