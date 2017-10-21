34 очка Адетокунбо не спасли «Милуоки» от поражения в матче с «Кливлендом»

Баскетболисты «Кливленд Кавальерс» одержали вторую победу в сезоне, выиграв у «Милуоки Бакс» в гостевом матче регулярного чемпионата НБА. Игра завершилась со счётом 116:97.



Гости добились преимущества в 6 очков во второй четверти, а после большого перерыва развили успех. Самым результативным игроком встречи стал нападающий «Бакс» Яннис Адетокунбо, записавший на свой счёт 34 очка, 8 подборов и 8 передач. Что касается «Кливленда», Леброн Джеймс набрал 24 очка, в активе Кевина Лава дабл-дабл (17 очков и 12 подборов).



В другом матче игрового вечера «Портленд Трэйл Блэйзерс» нанёс поражение «Индиане Пэйсерс» в гостях со счётом 114:96. Самым результативным игроком противостояния стал защитник «Портленда» Си Джей Макколлум, записавший в свой актив 28 очков.