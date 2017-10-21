«Сакраменто» выиграл у «Далласа», «Миннесота» победила «Юту»

Баскетболисты «Сакраменто Кингз» одержали вторую победу в сезоне, выиграв у «Даллас Маверикс» в гостях со счётом 93:88. Решающей стала третья четверть противостояния, которую «короли» выиграли с разницей в 11 очков. Самым результативным игроком матча стал форвард «Далласа» Харрисон Барнс, набравший 24 очка. На счету Дирка Новицки 10 очков и 9 подборов. Лучшим на паркете в команде победителей стал защитник Джордж Хилл с 21 очком в активе.



В другом матче игрового вечера в НБА игроки «Миннесоты Тимбервулвз» на домашнем паркете добились второй победы в сезоне, в упорной борьбе обыграв «Юту Джаз» со счётом 100:97. Эндрю Уиггинс и Карл Таунс принесли в копилку хозяев 21 и 20 очков соответственно, в составе «джазменов» 20 очков набрал Родни Худ, а Руди Гобер оформил дабл-дабл (10 очков и 13 подборов). Рики Рубио стал автором 10 результативных передач.

Фрагменты результативной игры Уиггинса и Таунса доступны для просмотра в официальном «твиттере» НБА.