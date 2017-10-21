«Голден Стэйт» одержал первую победу в сезоне, справившись с «Нью-Орлеаном»

Баскетболисты «Голден Стэйт Уорриорз» одержали первую победу в сезоне, после домашней осечки на старте регулярного чемпионата выиграв у соперников из «Нью-Орлеан Пеликанс» со счётом 128:120.



Действующие чемпионы НБА по итогам первой четверти позволили хозяевам уйти в отрыв на 13 очков, однако в следующих двух четвертях сумели наверстать упущенное и добиться преимущества. По дабл-даблу в составе «пеликанов» оформили Энтони Дэвис (32 очка и 16 подборов) и Демаркус Казинс (23 очка и 10 подборов). Лидеры «Голден Стэйт» Стивен Карри и Клэй Томпсон записали на свой счёт по 23 очка, на очко меньше у Кевина Дюранта.