Два блок-шота за три секунды в одном кроссовке Дюранта – в топ-10 дня в НБА

НБА представила ролик, посвящённый лучшим моментам матчей минувшего игрового дня. В их число вошли два блок-шота за три секунды в одном кроссовке лёгкого форварда «Голден Стэйт Уорриорз» Кевина Дюранта, сокрушительные данки лёгкого форварда «Вашингтон Уизардс» Келли Убре и лёгкого форварда «Милуоки Бакс» Янниса Адетонкунбо, виртуозный дриблинг разыгрывающего «Шарлотт Хорнетс» Кемба Уокера, а также эффектный блок-шот разыгрывающего «Вашингтона» Джона Уолла.

Видео доступно для просмотра на официальном канале лиги на сервисе YouTube.