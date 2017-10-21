Красноярский «Енисей» на своей площадке переиграл «Нижний Новгород» в матче Единой лиги ВТБ. Красноярцы уступили в первой четверти, однако отлично провели второй игровой отрезок, на большой перерыв уйдя с преимуществом в три очка. Решающей стала третья четверть, которую хозяева выиграли с преимуществом «+7» и уже не упустили победу. Встреча закончилась со счётом 98:90 (27:34, 28:18, 22:15, 21:23).



Самым результативным игроком встречи стал баскетболист гостей Пётр Губанов, набравший 26 очков. В составе победителей по 17 очков набрали Зэбиан Доудэлл и Энтони Хиллиард.