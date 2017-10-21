20 очков Бэбба не спасли «Локомотив-Кубань» от поражения в матче с УНИКСом

В Краснодаре состоялся матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в рамках которого «Локомотив-Кубань» принимал на своей площадке казанский УНИКС. По итогам встречи хозяева паркета потерпели поражение со счётом 67:77.



Первую четверть хозяева площадки завершили с преимуществом в четыре очка, а до большого перерыва увеличили отрыв до «+5». Третья четверть прошла в равной борьбе, однако в заключительном отрезке гости вырвали победу — игроки УНИКСа позволили хозяевам набрать лишь четыре очка в чётвёртой четверти, тогда как сами набрали 19.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Локомотива-Кубань» Крис Бэбб, на счету которого 20 очков.