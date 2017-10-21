Брайант: я специально учил французский язык, чтобы провоцировать Тони Паркера

Бывший лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайант, побывавший накануне на тренировочной базе французского футбольного клуба «ПСЖ», рассказал о том, что специально учил французский язык с целью провокации разыгрывающего «Сан-Антонио Сперс» Тони Паркера.

«Мне нравилось играть против «Сан-Антонио Спёрс» и говорить ему что-нибудь на французском. Я не могу повторить то, что тогда говорил, но Тони Паркер реагировал на это так: «Что?! Кто тебя этому научил?» — сказал Брайант в интервью французскому шоу NBA Extra.