Лукич: «НН» набрал 90 очков, но проиграл, что-то нужно делать с защитой

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Зоран Лукич прокомментировал поражение команды от «Енисея» в матче Единой лиги ВТБ. Встреча состоялась 21 октября в Красноярске и завершилась победой хозяев площадке со счётом 98:90.



«В первой половине мы пропустили 55 очков, а всего — 98. С такими показателями игры не выигрываются. Мы забили 90 и проиграли при этом, что бывает редко. Нам нужно разбираться с проблемами в обороне. Мы хорошо боролись, но уступили», — цитирует Лукича официальный сайт Единой лиги ВТБ.