Дюрант: я не показывал средний палец болельщику

Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Кевин Дюрант отверг обвинения в том, что он показал средний палец болельщику во время гостевого матча регулярного чемпионата НБА с «Мемфис Гриззлиз».



«Я показал безымянный палец. Уверен, все думают, что я сердитый чёрный спортсмен, поэтому должен показать средний палец, но я показал безымянный палец», – приводит слова Дюранта The Athletic.



Напомним, что в поединке с «Гриззлиз» Кевин был удалён за споры с рефери. Встреча завершилась поражением «Уорриорз» со счётом 101:111.



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