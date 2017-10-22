Дюрант: я не показывал средний палец болельщику

Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Кевин Дюрант отверг обвинения в том, что он показал средний палец болельщику во время гостевого матча регулярного чемпионата НБА с «Мемфис Гриззлиз».
«Я показал безымянный палец. Уверен, все думают, что я сердитый чёрный спортсмен, поэтому должен показать средний палец, но я показал безымянный палец», – приводит слова Дюранта The Athletic.
Напомним, что в поединке с «Гриззлиз» Кевин был удалён за споры с рефери. Встреча завершилась поражением «Уорриорз» со счётом 101:111.
Видео доступно на официальной странице Bleacher Report в социальной сети «Инстаграм».