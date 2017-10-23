«Бруклин» победил «Атланту», Мозгов набрал 6 очков

«Бруклин Нетс» одержал победу над «Атлантой Хоукс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча состоялась на арене «Барклайс-центр» в Нью-Йорке и завершилась со счётом 116:104 в пользу хозяев.

Самым результативным игроком в составе победителей стал Аллен Краббе, набравший 20 очков. В активе Демарре Кэрролла 17 очков, а Д'Анджело Расселл оформил дабл-дабл — 16 очков и 10 подборов. Российский центровой «Нетс» Тимофей Мозгов провёл на площадке 17 минут, набрал 6 очков, сделал 5 подборов и 1 результативную передачу. В составе «Хоукс» стоит отметить Марко Белинелли (19 очков) и Денниса Шрёдера (17).