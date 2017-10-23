«Финикс» уволил Эрла Уотсона с поста главного тренера

«Финикс Санз» уволил Эрла Уотсона с поста главного тренера команды, информирует ESPN. Владелец клуба Роберт Сарвер и генеральный менеджер Райан Макдона сейчас встречаются с помощниками тренера. Скорее всего, команду временно возглавит Джей Триано.

«Финикс Санз» начал сезон с трех поражений подряд. В стартовом матче «Финикс Санз» проиграл со счётом 76:124 «Портленд Трэйл Блэйзерс». Разница в 48 очков стала самой крупной, с которой команды НБА проигрывали первый поединок регулярного чемпионата за всю историю существования лиги. Также поражение от «Портленда» стало для «Финикса» самым крупным в истории клуба.

38-летний Уотсон возглавлял «Финикс Санз» с 2016 года, до этого он работал помощником тренера. Под руководством Уотсона команда выиграла 33 матча при 85 поражениях.