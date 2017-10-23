Сокрушительный данк Таунса и баззер-битер Уиггинса – в топ-5 дня в НБА

НБА представила видео, посвящённое лучшим моментам минувшего игрового дня регулярного чемпионата. В их число вошли эффектная передача разыгрывающего защитника «Бруклин Нетс» Д'Анджело Расселла, сокрушительные данки лидера «Оклахома-Сити Тандер» Расселла Уэстбрука и центрового «Миннесоты Тимбервулвз» Карла-Энтони Таунса, роскошный проход мощного форварда «Нью-Орлеан Пеликанс» Энтони Дэвиса, а также победный баззер-битер защитника «Миннесоты» Эндрю Уиггинса.



Видео доступно на официальном канале НБА в YouTube.