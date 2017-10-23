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Андре Роберсон дважды не добросил мяч до кольца во время пробития штрафных

23 октября 2017, понедельник. 12:36 Баскетбол

Атакующий защитник «Оклахома-Сити Тандер» Андре Роберсон в матче регулярного чемпионата НБА с «Миннесотой Тимбервулвз» (113:115) дважды не добросил мяч до кольца во время пробития штрафных.

Роберсон провёл на площадке 22 минуты, собрав лишь один подбор. 25-летний баскетболист не сумел набрать ни одного очка, смазав четыре броска с игры.

Напомним, что минувшим летом Андре подписал с «Тандер» трёхлетний контракт на $ 30 млн.

Видео доступно на официальной странице Bleacher Report в социальной сети «Инстаграм».

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Оклахома-Сити Тандер Андре Роберсон
Новости. Баскетбол
23 октября 2017, понедельник
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