Центровой «Торонто Рэпторс» Йонас Валанчюнас вывихнул левую лодыжку и выбыл на неопределённый срок, информирует пресс-служба организации.

Его состояние будет оцениваться на регулярной основе и при необходимости обновляться.



Травма произошла после того, как Валанчюнас неудачно приземлился во второй четверти матча НБА с «Филадельфией Сиксерс» (128:94).

25-летний литовец провёл в этом сезоне два матча, набирая в среднем 14 очков и 9,5 подбора за 23 минуты на площадке, реализуя 52,4% бросков с игры.