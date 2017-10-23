Уолтон: мне понравилась агрессия Лонзо Болла, он просто не попадал

Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Люк Уолтон прокомментировал игру разыгрывающего Лонзо Болла в матче регулярного чемпионата НБА с «Нью-Орлеан Пеликанс». Встреча состоялась на арене «Стэйплс-центра» в Лос-Анджелесе и завершилась со счётом 119:112 в пользу гостей.

«Сегодня мне понравилась агрессия Лонзо. Он просто не попадал… Чем агрессивнее он будет играть, тем комфортнее ему будет. Он стал лучше ощущать размер и силу соперников в НБА, и он научится пользоваться своими преимуществами. Дэвис и Казинс, которые защищали сегодня трёхсекундную зону, это монстры. Он не привык играть против таких парней, но я подумал, что для него будет здорово пойти туда и бросить им вызов», – цитирует Уолтона ESPN.

Болл за 36 минут на паркете набрал 8 очков, 8 подборов и 13 передач при пяти потерях, реализовав 3 броска с игры из 13.