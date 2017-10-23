Бертомеу: меня радует посещаемость матчей «Химок» в Евролиге

Президент Евролиги Жорди Бертомеу отметил достойную посещаемость матчей с участием подмосковных «Химок».



«На бумаге состав «Химок» в этом сезоне выглядит крайне внушительно, в команде собраны большие таланты. Две победы на старте над крепкими «Валенсией» и «Жальгирисом» – хорошее начало, но понять, на что действительно способна команда, мы сможем позднее.



В отношении «Химок» меня лично больше радуют цифры посещаемости, 12 тыс. на первых двух матчах – это хороший результат. Тем не менее российскому баскетболу ещё работать и работать, чтобы достичь той популярности, которую наш вид спорта имеет в других европейских странах», — цитирует Бертомеу «Р-Спорт».