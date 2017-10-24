«Финикс Санс» хочет обменять Бледсо из-за «твита»

Генеральный менеджер «Финикс Санс» Райан Макдона подтвердил, что клуб хочет обменять защитника Эрика Бледсо. Стоит отметить, что в воскресенье баскетболист написал в своём «твиттере» о том, что «не хочет здесь находиться».



«Я спросил его про сообщение. Он сказал, что он написал про парикмахерскую. Я ему не верю. Его не будет в нашей команде», — приводит слова Макдона The Score.



Бледсо в этом сезоне провёл три матча, в которых набирал в среднем 15,7 очков, совершал 2,3 подбора и отдавал 3 передачи за 27.34 минуты.