Карри оштрафован на $ 50 тыс. за попадание каппой в судью

Разыгрывающий защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Стивен Карри оштрафован лигой на 50 тыс. долларов по итогам инцидента в матче с «Мемфисом», когда он бросил каппу в судью. При этом игрок избежал дисквалификации, информирует ESPN.

Матч с «Мемфисом» завершился для «Голден Стэйт» поражением 101:111. При этом из-за удалений матч не доиграли Стивен Карри и Кевин Дюрант.

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр с иронией предлагал отстранить Стивена Карри на 10 матчей, так как игрок «подверг опасности тысячи людей».