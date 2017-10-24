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Карри оштрафован на $ 50 тыс. за попадание каппой в судью

24 октября 2017, вторник. 01:03 Баскетбол

Разыгрывающий защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Стивен Карри оштрафован лигой на 50 тыс. долларов по итогам инцидента в матче с «Мемфисом», когда он бросил каппу в судью. При этом игрок избежал дисквалификации, информирует ESPN.

Матч с «Мемфисом» завершился для «Голден Стэйт» поражением 101:111. При этом из-за удалений матч не доиграли Стивен Карри и Кевин Дюрант.

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр с иронией предлагал отстранить Стивена Карри на 10 матчей, так как игрок «подверг опасности тысячи людей».

Керр: Карри нужно отстранить на 10 матчей
Источник: ESPN US Сообщить об ошибке
Теги
Голден Стэйт Уорриорз Стивен Карри НБА
Новости. Баскетбол
24 октября 2017, вторник
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