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«Майами» выиграл у «Атланты», «Милуоки» в концовке вырвал победу у «Шарлотт»

24 октября 2017, вторник. 05:24 Баскетбол

«Майами Хит» победил «Атланту Хоукс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча состоялась на «Американ Эйрлайнс-Арене» в Майами и завершилась со счётом 104:93 в пользу хозяев. Отметим, что по ходу матча преимущество «Хит» достигало 21 очка.

Самым результативным игроком в составе победителей стал Джош Ричардсон, набравший 21 очко. В активе Уэйна Эллингтона 20 очков, у Горана Драгича — 19. За «Хоукс» по 20 очков набрали Кент Бэйзмор и Торин Принс.

В ещё одном матче «Милуоки Бакс» вырвал победу у «Шарлотт Хорнетс» — 103:94. За полторы минуты до финальной сирены счёт был равным — 94:94, однако хозяева совершили рывок 9:0, который и стал решающим. Самым результативным игроком матча стал форвард «Бакс» Яннис Адетокунбо, на счету которого 32 очка и 14 подборов.

НБА - регулярный чемпионат
24 октября 2017, вторник. 02:30 МСК
Майами Хит
Майами
104 : 93 (26:23, 36:21, 15:29, 27:20)
Атланта Хоукс
Атланта
Майами Хит: Ричардсон - 21, Эллингтон - 20, Горан Драгич - 19, Уэйтерс - 10, Олиник - 10, Уинслоу - 8, Джонсон - 8, Микки - 2, Уайтсайд, Хаслем, Макгрудер, Уильямс, Хэммонс, Адебайо, Уолтон, Уайт
Атланта Хоукс: Принс - 20, Бэйзмор - 20, Коллинс - 14, Белинелли - 11, Дилэйни - 10, Бэббит - 9, Мускала - 5, Айзея - 4, Бембри, Пламли, Дедмон, Ильясова, Магетти, Дорси, Бруссино, Шрёдер
НБА - регулярный чемпионат
24 октября 2017, вторник. 03:00 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
103 : 94 (18:25, 35:29, 30:23, 20:17)
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Милуоки Бакс:
Шарлотт Хорнетс:
Защитник «Атланты» Шрёдер пропустит матч с «Майами»
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Атланта Хоукс Майами Хит Милуоки Бакс Шарлотт Хорнетс Яннис Адетокунбо
Новости. Баскетбол
24 октября 2017, вторник
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