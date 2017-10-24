«Майами» выиграл у «Атланты», «Милуоки» в концовке вырвал победу у «Шарлотт»

«Майами Хит» победил «Атланту Хоукс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча состоялась на «Американ Эйрлайнс-Арене» в Майами и завершилась со счётом 104:93 в пользу хозяев. Отметим, что по ходу матча преимущество «Хит» достигало 21 очка.

Самым результативным игроком в составе победителей стал Джош Ричардсон, набравший 21 очко. В активе Уэйна Эллингтона 20 очков, у Горана Драгича — 19. За «Хоукс» по 20 очков набрали Кент Бэйзмор и Торин Принс.

В ещё одном матче «Милуоки Бакс» вырвал победу у «Шарлотт Хорнетс» — 103:94. За полторы минуты до финальной сирены счёт был равным — 94:94, однако хозяева совершили рывок 9:0, который и стал решающим. Самым результативным игроком матча стал форвард «Бакс» Яннис Адетокунбо, на счету которого 32 очка и 14 подборов.