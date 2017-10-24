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«Вашингтон» одолел «Денвер», Уолл и Портер оформили дабл-даблы

24 октября 2017, вторник. 06:31 Баскетбол

«Вашингтон Уизардс» переиграл «Денвер Наггетс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча состоялась на арене «Пепси-центр» в Денвере и завершилась со счётом 109:104 в пользу гостей.

Самым результативным в составе победителей стал Брэдли Бил, на счету которого 20 очков. Джон Уолл оформил дабл-дабл из 19 очков и 14 передач, в активе Отто Портера — 17 очков и 10 подборов. За «Наггетс» 29 очков набрал Никола Йокич, ещё 17 — Пол Миллсэп.

«Уизардс» одержали третью победу кряду на старте сезона, «Наггетс» потерпели второе поражение при одной победе.

НБА - регулярный чемпионат
24 октября 2017, вторник. 04:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
104 : 109 (29:29, 26:27, 22:22, 27:31)
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Денвер Наггетс: Йокич - 29, Миллсэп - 17, Мудиэй - 15, Бартон - 12, Маррей - 8, Чендлер - 7, Фарид - 6, Пламли - 5, Бисли - 3, Харрис - 2, Эрнангомес, Артур, Лайдон, Крэйг, Лайлз, Моррис, Джефферсон
Вашингтон Уизардс: Бил - 20, Уолл - 19, Портер - 17, Убре - 14, Гортат - 13, Фрейзер - 10, Саторански - 5, Микс - 5, Маинми - 4, Скотт - 2, Феликс, Майк, Смит, Робинсон, Макклеллан, Маккалох, Моррис
Уолл: я – лучший специалист по блок-шотам среди разыгрывающих в истории НБА
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Вашингтон Уизардс Денвер Наггетс Брэдли Бил Джон Уолл Никола Йокич Отто Портер Пол Миллсэп
Новости. Баскетбол
24 октября 2017, вторник
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