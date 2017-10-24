«Вашингтон» одолел «Денвер», Уолл и Портер оформили дабл-даблы

«Вашингтон Уизардс» переиграл «Денвер Наггетс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча состоялась на арене «Пепси-центр» в Денвере и завершилась со счётом 109:104 в пользу гостей.

Самым результативным в составе победителей стал Брэдли Бил, на счету которого 20 очков. Джон Уолл оформил дабл-дабл из 19 очков и 14 передач, в активе Отто Портера — 17 очков и 10 подборов. За «Наггетс» 29 очков набрал Никола Йокич, ещё 17 — Пол Миллсэп.

«Уизардс» одержали третью победу кряду на старте сезона, «Наггетс» потерпели второе поражение при одной победе.