Дюрант: «Голден Стэйт» добавил по ходу игры с «Далласом» благодаря дисциплине

Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Кевин Дюрант прокомментировал разгромную победу над «Даллас Маверикс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча состоялась на арене «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе и завершилась со счётом 133:103 в пользу гостей.

«Всё решила дисциплина. В третьей четверти мы прекратили фолить, потому что во второй четверти они очень часто вставали на линию штрафных и это отняло всю нашу агрессивность в обороне. Во второй половине мы добавили в агрессии и перевернули ход игры», – приводит слова Дюранта ESPN.