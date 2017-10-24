Дрю Гордон: тяжелее всего играть, наверное, было в Сербии

Форвард «Зенита» Дрю Гордон рассказал о своём опыте выступлений в Европе и НБА.



«Тяжелее всего, наверное, было в Сербии. Тогда я только переехал в Европу, был молод, мне нужно было привыкнуть к европейскому баскетболу. В Турции тоже непростой чемпионат. Вообще, в каждом национальном первенстве есть что-то своё, всегда можно найти отличия. Может быть, нет огромной разницы, но детали всегда отличаются. Так что все чемпионаты по-своему трудны. Но если вы просите назвать самый сложный, то пусть это будет Литва. Там довольно своеобразный баскетбол, да и тренировочный процесс очень тяжёлый.



В НБА очень много бросают. Игроки делают это, едва получив мяч. Также огромное количество трёхочковых попыток. Наверное, в этом самая большая разница. Ну и я бы отметил разницу в расстояниях — всё же, если ты играешь в еврокубках, приходится проделывать большой путь на некоторые выездные матчи. В Америке в этом плане несколько проще. Вообще, когда ты приезжаешь играть в Европу, ты должен уметь перестроиться, адаптировать свою игру к местному стилю. Кому-то этот процесс даётся тяжело, но, если ты хочешь играть здесь на высоком уровне, ты обязан подстроиться под европейский баскетбол», — цитирует Гордона официальный сайт «Зенита».