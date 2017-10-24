Паскуаль: победить ЦСКА в Москве будет очень тяжело

Главный тренер «Панатинаикоса» Хавьер Паскуаль дал свой комментарий к предстоящему матчу Евролиги с ЦСКА, который состоится 25 октября в Москве.



«Мы знаем, что в Москве будет очень сложно победить, но мы чувствуем, что делаем шаги в правильном направлении, чтобы стать лучше как команда. Сейчас мы более готовы, чем когда играли в Барселоне. Мы должны играть с сильным настроем, понимая, что это одно из самых сложных мест, в которых мы можем играть. Мы должны пытаться победить и пытаться стать лучше», — приводит слова Паскуаля официальный сайт Евролиги.