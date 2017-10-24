«Нью-Йорк» не намерен обменивать Нтиликина и Эрнангомеса на Бледсо

«Нью-Йорк Никс» заинтересован в услугах защитника «Финикс Санз» Эрика Бледсо. Команда из Аризоны намерена обменять последнего и активно прорабатывает варианты трейда. Сообщается, что в «Финиксе» хотят получить вместо Бледсо молодых и перспективных игроков.

Так, в случае обмена Бледсо в «Нью-Йорк» руководство «Санз» хочет получить центрового Вилли Эрнангомеса и защитника Франка Нтиликину. Тем не менее в «Никс» уже заявили, что не согласятся на подобный вариант, сообщает Eurohoops.

Нтиликина проводит дебютный сезон в НБА, летом этого года он был выбран на драфте под 8-м номером. Что касается Эрнангомеса, минувший сезон стал для него первым в НБА. В 72 матчах регулярного чемпионата он набирал 8,2 очка и совершал 7 подборов в среднем за игру.