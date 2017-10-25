«Бостон» разгромил «Нью-Йорк», «Индиана» — «Миннесоту»

«Бостон Селтикс» разгромил «Нью-Йорк Никс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча состоялась на арене «Ти-Ди Гарден» в Бостоне и завершилась со счётом 110:89 в пользу хозяев. Самым результативным в составе победителей стал Джейлен Браун, набравший 23 очка. В активе Джейсона Тейтума 22 очка, у Кайри Ирвинга — 20. За «Никс» 16 очков и 19 подборов набрал Энес Кантер.

В ещё одном матче «Индиана Пэйсерс» разгромил «Миннесоту Тимбервулвз» — 130:107. У победителей 28 очков на счету Виктора Оладипо, 21 — у Кори Джозефа, 19 — у Бояна Богдановича, а Даррен Коллисон оформил дабл-дабл из 15 очков и 16 передач. За проигравших 28 очков набрал Карл-Энтони Таунс.