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«Бостон» разгромил «Нью-Йорк», «Индиана» — «Миннесоту»

25 октября 2017, среда. 05:38 Баскетбол

«Бостон Селтикс» разгромил «Нью-Йорк Никс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча состоялась на арене «Ти-Ди Гарден» в Бостоне и завершилась со счётом 110:89 в пользу хозяев. Самым результативным в составе победителей стал Джейлен Браун, набравший 23 очка. В активе Джейсона Тейтума 22 очка, у Кайри Ирвинга — 20. За «Никс» 16 очков и 19 подборов набрал Энес Кантер.

НБА - регулярный чемпионат
25 октября 2017, среда. 02:30 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
110 : 89 (30:17, 24:16, 23:27, 33:29)
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Бостон Селтикс:
Нью-Йорк Никс:

В ещё одном матче «Индиана Пэйсерс» разгромил «Миннесоту Тимбервулвз» — 130:107. У победителей 28 очков на счету Виктора Оладипо, 21 — у Кори Джозефа, 19 — у Бояна Богдановича, а Даррен Коллисон оформил дабл-дабл из 15 очков и 16 передач. За проигравших 28 очков набрал Карл-Энтони Таунс.

НБА - регулярный чемпионат
25 октября 2017, среда. 03:00 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
107 : 130 (20:33, 41:28, 23:37, 23:32)
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Миннесота Тимбервулвз:
Индиана Пэйсерс:
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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Бостон Селтикс Индиана Пэйсерс Миннесота Тимбервулвз Нью-Йорк Никс Виктор Оладипо Кайри Ирвинг Карл-Энтони Таунс Энес Кантер
Новости. Баскетбол
25 октября 2017, среда
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