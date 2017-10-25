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Адвокат Аникеевой: мы хотим дойти до Верховного суда и добиться справедливости

25 октября 2017, среда. 11:50 Баскетбол

Адвокат экс-главы РФБ Юлии Аникеевой Давид Хечан заявил, что в течение установленных законом 10 дней подаст апелляцию в Московский городской суд.

«Мы не можем сразу подать апелляцию в Верховный суд, поэтому вынуждены сначала обратиться в Мосгорсуд. Мы намерены дойти до конца и добиться справедливости. Если бы журналисты были допущены до всех судебных слушаний, то они так же, как и мы, были бы удивлены обвинительным приговором. У обвинения не было ни одного нормального доказательства. Гособвинитель ссылался на акт аудиторской проверки, который якобы выявил серьёзные нарушения. Но этот акт или аудитора компании «Вердиктум» мы так и не увидели. Все свидетели, за исключением Елены Силиной, либо ничего не знали, либо выступали в нашу пользу.

Аникеева находится в Москве и не намерена скрываться от правоохранительных органов. В ходе следствия мы добровольно сдали загранпаспорт», – приводят слова Хечана «Известия».

Напомним, что суд приговорил Аникееву к 4,5 года колонии общего режима за хищение 44 млн рублей.

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Источник: Известия Сообщить об ошибке
Теги
Юлия Аникеева РФБ
Новости. Баскетбол
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