Адвокат Аникеевой: мы хотим дойти до Верховного суда и добиться справедливости

Адвокат экс-главы РФБ Юлии Аникеевой Давид Хечан заявил, что в течение установленных законом 10 дней подаст апелляцию в Московский городской суд.



«Мы не можем сразу подать апелляцию в Верховный суд, поэтому вынуждены сначала обратиться в Мосгорсуд. Мы намерены дойти до конца и добиться справедливости. Если бы журналисты были допущены до всех судебных слушаний, то они так же, как и мы, были бы удивлены обвинительным приговором. У обвинения не было ни одного нормального доказательства. Гособвинитель ссылался на акт аудиторской проверки, который якобы выявил серьёзные нарушения. Но этот акт или аудитора компании «Вердиктум» мы так и не увидели. Все свидетели, за исключением Елены Силиной, либо ничего не знали, либо выступали в нашу пользу.



Аникеева находится в Москве и не намерена скрываться от правоохранительных органов. В ходе следствия мы добровольно сдали загранпаспорт», – приводят слова Хечана «Известия».

Напомним, что суд приговорил Аникееву к 4,5 года колонии общего режима за хищение 44 млн рублей.