Оноков: Аникеева по завышенным ценам оформляла контракты на фирмы родственников

Председатель ревизионной комиссии РФБ, генеральный директор БК «Зенит» Игорь Оноков считает, что деятельность экс-главы федерации Юлии Аникеевой вызывает вопросы.



«Воровали или не воровали бюджетные деньги РФБ при Юлии Аникеевой, я сказать не могу. Но, будучи председателем ревизионной комиссии РФБ, я смотрел документы за тот период и считаю, что некоторые контракты были как минимум некорректными. Они были оформлены на компании родственников и приближенных людей Аникеевой и по ценам выше рыночных. Это вызывало у меня вопросы. По этому поводу я написал своё заключение и передал его исполкому РФБ и Андрею Кириленко. Моя позиция такова: если я распоряжаюсь чужими деньгами, то делаю это щепетильно, никогда не пользуясь услугами своих родственников. В документах периода работы Аникеевой я не увидел такого отношения», – приводят слова Игоря Онокова «Известия».

Аникеева приговорена к 4,5 года колонии и объявлена в розыск