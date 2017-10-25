«Реал» продлил контракт с главным тренером Пабло Ласо на два года

Мадридский «Реал» продлил контракт с Пабло Ласо, занимающим пост главного тренера баскетбольной команды, на два года. Срок нового соглашения с испанским специалистом рассчитан до 30 июня 2020 года, сообщается на официальном сайте мадридского клуба.



Место главного тренера «Реала» Ласо получил в 2011 году. Под его руководством команда становилась чемпионом Евролиги (в сезоне-2014/15), а также трижды побеждала в чемпионате Испании и завоевала пять Кубков Испании и три Суперкубка Испании. Кроме того, в 2015 году Ласо привёл «Реал» к победе в Кубке FIBA Intercontinental.