Новицки: регулярный сезон и начало плей-офф теряют ценность из-за суперкоманд

Мощный форвард «Даллас Маверикс» Дирк Новицки рассказал о своем отношении к доминирующим командам.

«Если, например, „Голден Стэйт Уорриорз“ играют без поражений от раунда к раунду, то это просто не может идти лиге на пользу. Финальная серия в прошлом сезоне была снова невероятно хорошей. Высочайшая скорость игры, огромное количество бросков. Я признаю, что финал был абсолютно достойным. Однако регулярный сезон и первые раунды плей-офф теряют ценность из-за суперкоманд», — цитирует Новицки SPORT1.de.