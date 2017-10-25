Маркканен установил рекорд НБА

Минувшей ночью форвард «Чикаго Буллз» Лаури Маркканен установил новое историческое достижение в НБА. Финн стал первым новобранцем лиги, которому удалось реализовать 10 трёхочковых попыток в первых трёх поединках. Всего в матче против «Кливленда» он набрал 19 очков и собрал 8 подборов.

Маркканен — седьмой номер драфта 2017 года. В нынешнем регулярном чемпионате он принял участие во всех трёх поединках команды из Иллинойса. В них баскетболист набирал 16,3 очка и собирал 9,3 подбора в среднем за игру.