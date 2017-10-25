Фульц пропустит следующие три матча регулярного чемпионата

Первый номер минувшего драфта НБА защитник «Филадельфии Сиксерс» Маркелл Фульц не поможет своей команде в ближайших трёх матчах регулярного чемпионата, сообщает HoopsRumors.

Баскетболист испытывает боли в правом плече. Перед стартом сезона у защитника была откачена жидкость из повреждённого плеча, и стартовые игры чемпионата он провёл с болезненными ощущениями. В дальнейшем баскетболисту предстоит ещё одно обследование, которое поможет оценить его готовность к матчам.

Нынешний сезон для Фульца дебютный в НБА, в 4 поединках он набирает 6 очков, совершает 2,3 подбора и раздаёт 1,8 передачи в среднем за игру.