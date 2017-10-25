«Зенит» уступил АСВЕЛ, несмотря на дабл-дабл Гордона

«Зенит» потерпел уже второе выездное поражение на групповом этапе Еврокубка. На сей раз команда Василия Карасёва уступила на выезде французскому АСВЕЛ.

Первая четверть прошла под диктовку гостей, в ней они одержали победу со счётом 21:16. Тем не менее уже в следующей десятиминутке французский коллектив перехватил инициативу и на перерыв команды ушли при счёте 37:36 в пользу АСВЕЛ.



В третьем игровом отрезке «Зенит» создал неплохой задел для победы, выиграв его с разницей в 9 очков. Тем не менее в заключительной четверти хозяева сумели организовать рывок и оформили победу в концовке встречи — 88:85.

Самым результативным игроком матча стал защитник хозяев Джон Робинсон, набравший 26 очков, у «Зенита» 23 очка в активе Кайла Курича. Впечатляющий дабл-дабл из 20 очков и 18 подборов оформил Дрю Гордон.