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«Зенит» уступил АСВЕЛ, несмотря на дабл-дабл Гордона

25 октября 2017, среда. 23:37 Баскетбол

«Зенит» потерпел уже второе выездное поражение на групповом этапе Еврокубка. На сей раз команда Василия Карасёва уступила на выезде французскому АСВЕЛ.

Первая четверть прошла под диктовку гостей, в ней они одержали победу со счётом 21:16. Тем не менее уже в следующей десятиминутке французский коллектив перехватил инициативу и на перерыв команды ушли при счёте 37:36 в пользу АСВЕЛ.

В третьем игровом отрезке «Зенит» создал неплохой задел для победы, выиграв его с разницей в 9 очков. Тем не менее в заключительной четверти хозяева сумели организовать рывок и оформили победу в концовке встречи — 88:85.

Самым результативным игроком матча стал защитник хозяев Джон Робинсон, набравший 26 очков, у «Зенита» 23 очка в активе Кайла Курича. Впечатляющий дабл-дабл из 20 очков и 18 подборов оформил Дрю Гордон.

Еврокубок. Группа D. 3-й тур
25 октября 2017, среда. 21:45 МСК
АСВЕЛ
Виллербан, Франция
88 : 85 (16:21, 21:15, 23:32, 28:17)
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
АСВЕЛ: Роберсон - 26, Слотер - 17, Уоткинс - 11, Харпер - 11, Нуа - 11, Лайти - 6, Кауди - 4, Каба - 2, Лан, Брики, Соу, Маледон
Зенит: Курич - 23, Гордон - 20, Харпер - 16, Лапровиттола - 11, Карасёв - 5, Валиев - 3, Вихров - 3, Воронов - 2, Баринов - 2, Рейнолдс
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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БК Зенит
Новости. Баскетбол
25 октября 2017, среда
23:37 «Зенит» уступил АСВЕЛ, несмотря на дабл-дабл Гордона
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