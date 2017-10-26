Хряпа: рано говорить, что ЦСКА нашёл свою игру

Форвард ЦСКА Виктор Хряпа прокомментировал победу команды в домашнем матче Евролиги с «Панатинаикосом» (81:63).



«Конечно, мы готовились к сопернику. Знаем, что „Панатинаикос“ — энергичная команда, которая играет физически, активно. Мы не дали им сыграть хорошо. После проигранного матча в Мадриде, конечно, хотелось показать хорошую игру, тем более перед своими болельщиками. Думаю, нам удалось.



Что касается потасовки, то это накал эмоций, никто не хотел уступать. Нандо с Гистом решили выяснить отношения на площадке, но судьи вовремя отреагировали, удалили обоих, и после этого игра продолжилась, несмотря ни на что.



Мы очень много тренировались после поражения от „Реала“, и на тренировках было огромное желание. Поэтому сегодня все знали свои силы, знали, на что рассчитывать, и показали свой баскетбол.



Думаю, рано ещё говорить, что ЦСКА нашёл свою игру. Мы в процессе. Всегда после удачных матчей хочется сделать громкое заявление, но этот процесс не такой лёгкий. Тем более много игр ещё впереди. Нужно идти к своей цели шаг за шагом», — сказал Хряпа в эфире программы «Все на матч».