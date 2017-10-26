34 очка Харриса помогли «Детройту» одержать победу над «Миннесотой»

Баскетболисты «Детройт Пистонс» отпраздновали победу над «Миннесотой Тимбервулвз» в домашнем противостоянии регулярного чемпионата НБА, игра завершилась со счётом 122:1011. Главным творцом успеха коллектива из Мичигана стал Тобиас Харрис, набравший 34 очка. На счету Андре Драммонда 15 очков и 15 подборов, а Иш Смит стал автором 13 передач.



В составе гостей отметим дабл-дабл Карла Таунса (23 очка и 10 подборов).



«Детройт» одержал третью победу в новом сезоне, «Миннесота» потерпела третье поражение.