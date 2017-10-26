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Уэстбрук оформил трипл-дабл за «Оклахому», «Сан-Антонио» выиграл в Майами

26 октября 2017, четверг. 05:36 Баскетбол

Баскетболисты «Сан-Антонио Спёрс» добились четвёртой победы кряду, отпраздновав успех по итогам встречи с «Майами Хит». Игра во Флориде завершилась со счётом 117:100.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Сан-Антонио» Ламаркус Олдридж, набравший 31 очко. Отметим также дабл-дабл защитника Кайла Андерсона (12 очков и 10 подборов). В составе «Майами» выделим набравшего 23 очка Тайлера Джонсона

В параллельном матче игрового вечера в НБА «Оклахома-Сити Тандер» справилась с гостями из «Индианы Пэйсерс», результат матча — 114:96. В составе гостей 35 очков набрал Виктор Оладипо, в «Оклахоме» трипл-дабл на свой счёт оформил Рассел Уэстбрук (28 очков, 10 подборов и 16 передач). Кармело Энтони отметился дабл-даблом (28 очков и 10 подборов).

НБА - регулярный чемпионат
26 октября 2017, четверг. 03:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
114 : 96 (30:27, 24:21, 32:26, 28:22)
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Оклахома-Сити Тандер: Энтони - 28, Уэстбрук - 28, Адамс - 17, Джордж - 10, Фелтон - 9, Грант - 7, Абринес - 5, Роберсон - 4, Хьюстис - 3, Паттерсон - 3, Дозьер, Джонсон, Хэмилтон, Коллисон, Фергюсон, Синглер
Индиана Пэйсерс: Оладипо - 35, Коллисон - 18, Янг - 14, Джозеф - 6, Стивенсон - 5, Джефферсон - 5, Богданович - 4, Сабонис - 4, Лиф - 2, Робинсон, Самнер, Тёрнер, Пойтресс, Анигбогу, Уилкинс
НБА - регулярный чемпионат
26 октября 2017, четверг. 03:00 МСК
Майами Хит
Майами
100 : 117 (30:30, 21:26, 22:32, 27:29)
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Майами Хит: Джонсон - 21, Горан Драгич - 20, Уэйтерс - 17, Ричардсон - 6, Олиник - 5, Адебайо - 4, Уинслоу - 4, Уайтсайд, Хаслем, Микки, Макгрудер, Уильямс, Эллингтон, Хэммонс, Уолтон, Уайт
Сан-Антонио Спёрс: Олдридж - 31, Гэй - 22, Грин - 15, Джинобили - 14, Пау Газоль - 13, Андерсон - 12, Пол - 7, Миллз - 3, Хиллиард, Костелло, Дав. Бертанс, Ловернь, Уайт, Форбс, Леонард, Мюррей, Паркер
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Индиана Пэйсерс Майами Хит Оклахома-Сити Тандер Сан-Антонио Спёрс Кармело Энтони Ламаркус Олдридж Расселл Уэстбрук
Новости. Баскетбол
26 октября 2017, четверг
05:36 Уэстбрук оформил трипл-дабл за «Оклахому», «Сан-Антонио» выиграл в Майами
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