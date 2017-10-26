Уэстбрук оформил трипл-дабл за «Оклахому», «Сан-Антонио» выиграл в Майами

Баскетболисты «Сан-Антонио Спёрс» добились четвёртой победы кряду, отпраздновав успех по итогам встречи с «Майами Хит». Игра во Флориде завершилась со счётом 117:100.



Самым результативным игроком матча стал форвард «Сан-Антонио» Ламаркус Олдридж, набравший 31 очко. Отметим также дабл-дабл защитника Кайла Андерсона (12 очков и 10 подборов). В составе «Майами» выделим набравшего 23 очка Тайлера Джонсона



В параллельном матче игрового вечера в НБА «Оклахома-Сити Тандер» справилась с гостями из «Индианы Пэйсерс», результат матча — 114:96. В составе гостей 35 очков набрал Виктор Оладипо, в «Оклахоме» трипл-дабл на свой счёт оформил Рассел Уэстбрук (28 очков, 10 подборов и 16 передач). Кармело Энтони отметился дабл-даблом (28 очков и 10 подборов).