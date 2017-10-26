Леброн Джеймс оформил 56-й трипл-дабл в карьере

Нападающий «Кливленд Кавальерс» Леброн Джеймс, записавший на свой счёт 29 очков, 13 передач и 10 подборов во встрече с «Бруклин Нетс», оформил 56-й трипл-дабл в своей карьере. Несмотря на результативную игру лидера, «Кливленд» уступил в противостоянии в Нью-Йорке со счётом 107:112.



Предлагаем вашему вниманию лучшие фрагменты выступления Джеймса в матче с «Бруклин Нетс».

Видео доступно для просмотра в официальном «твиттере» НБА.