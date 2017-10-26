Дюрант: даже четырёхлетние зрители видели, что мы не ставим спину под щитами

Лёгкий форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Кевин Дюрант обратил внимание на недостатки в действиях команды в матче регулярного чемпионата НБА с «Торонто Рэпторс».



«Наверное, даже четырёхлетние зрители на трибунах заметили, что игроки «Голден Стэйт» не ставят спину при борьбе за подборы под своим щитом. Не хотелось бы, чтобы такое вошло в привычку. К счастью, тренер вовремя указал нам на ошибки и внёс коррективы», – цитирует Дюранта ESPN.



Встреча завершилась победой «Уорриорз» со счётом 117:112. При этом они позволили «Торонто» совершить 17 подборов в нападении.