Корвер: на игру «Кливленда» влияет то, что Джеймс пропустил почти всю подготовку

Атакующий защитник «Кливленд Кавальерс» Кайл Корвер после поражения в матче регулярного чемпионата НБА с «Бруклин Нетс» назвал одну из причин не очень удачного старта команды в сезоне.



«Суть в том, что Леброн Джеймс почти полностью пропустил предсезонную подготовку. И сейчас это оказывает влияние на игру команды. «Кливленду» нужно адаптироваться к действиям вместе с Джеймсом и нашими новыми баскетболистами», – цитирует Корвера ESPN.



Встреча завершилась поражением «Кавальерс» со счётом 107:112. Оно стало для команды вторым при трёх победах.