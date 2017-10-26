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Брукс: уверен, что семья Боллов часто смеётся над выходками отца

26 октября 2017, четверг. 13:06 Баскетбол

Главный тренер «Вашингтон Уизардс» Скотт Брукс убеждён, что провокационные высказывания отца разыгрывающего «Лос-Анджелес Лейкерс» Лонзо Болла Лавара не воспринимаются всерьёз в его семье.

«Мне кажется, все неправильно оценивают ситуацию с громкими заявлениями Лавара Болла. Он говорил полную ерунду? Неужели он действительно верит, что может обыграть Майкла Джордана один на один? Нет, конечно. Гарантирую, его сыновья подшучивают над его высказываниями и веселятся, сидя вместе за обедом. Они-то всё понимают и смеются над нашей реакцией», – цитирует Брукса ESPN.

Источник: ESPN US Сообщить об ошибке
Теги
Вашингтон Уизардс Лос-Анджелес Лейкерс Скотт Брукс
Новости. Баскетбол
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